Названы самые травмоопасные железнодорожные станции в Подмосковье

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-05T16:16:37+03:00

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Представители транспортной полиции назвали самые травмоопасные участки Московского транспортного узла. Это Казанское, Курское, Ярославское, Савеловское и Белорусское направления.

Чаще всего несчастные случаи происходят на станциях в Одинцовском округе (3 случая), Люберцах и Долгопрудном (по 2 случая).

Основная причина – нарушение правил безопасности. Чаще всего пытаются проскочить перед приближающимся поездом, надеясь, что успеют, забираются на платформу или просто ходят по путям. Наушники, капюшоны, разговор по телефону – все это снижает бдительность человека. Особую опасность представляет популярное сегодня развлечение – зацепинг.

Детский травматизм сократился на 41,5% в сравнении с прошлым годом. Под поезд попали 16 несовершеннолетних жителей области, 12 скончались от полученных травм.

- Всего за пять месяцев с начала 2019 года было проведено 715 профилактических рейдов, удалось выявить более 880 несовершеннолетних, совершавших правонарушения, - комментируют интернет-газете «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU