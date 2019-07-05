2019-07-05T16:16:37+03:00
Происшествия

Названы самые травмоопасные железнодорожные станции в Подмосковье

проблемных направлениях рассказали в транспортной полиции
Елена АКИМОВА
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Названы самые опасные участки железной дороги в ПодмосковьеНазваны самые опасные участки железной дороги в ПодмосковьеФото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
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Представители транспортной полиции назвали самые травмоопасные участки Московского транспортного узла. Это Казанское, Курское, Ярославское, Савеловское и Белорусское направления.

Чаще всего несчастные случаи происходят на станциях в Одинцовском округе (3 случая), Люберцах и Долгопрудном (по 2 случая).

Основная причина – нарушение правил безопасности. Чаще всего пытаются проскочить перед приближающимся поездом, надеясь, что успеют, забираются на платформу или просто ходят по путям. Наушники, капюшоны, разговор по телефону – все это снижает бдительность человека. Особую опасность представляет популярное сегодня развлечение – зацепинг.

Детский травматизм сократился на 41,5% в сравнении с прошлым годом. Под поезд попали 16 несовершеннолетних жителей области, 12 скончались от полученных травм.

- Всего за пять месяцев с начала 2019 года было проведено 715 профилактических рейдов, удалось выявить более 880 несовершеннолетних, совершавших правонарушения, - комментируют интернет-газете «Подмосковье сегодня» в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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