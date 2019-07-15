2019-07-05T17:09:43+03:00
Общество

Выгодная осень: 10000 билетов от 1000 рублей!

«Уральские авиалинии» запускают традиционный SALE летних направлений на «бархатный сезон». Только с 8 по 21 июля 2019 года на вылеты с 20 августа по 23 декабря 2019 года
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Лето в разгаре, а «бархатный сезон» еще впереди! 10000 билетов по цене от 1000 рублей по России и еще более 200 направлений со скидкой до 50%! Выбирайте свое любимое летнее направление и планируйте отпуск по выгодной цене. Полный список направлений распродажи смотрите здесь. Билеты в продаже на uralairlines.com и в любой авиакассе вашего города.

Напоминаем, что бонусы программы лояльности «Крылья» доступны и во время распродажи. Просто используйте их для оплаты билета и получайте еще больше скидок. Те, кто не зарегистрирован в программе могут зарегистрироваться в один клик на сайте авиакомпании и сразу получить приветственные 500 бонусов.

Фото из архива авиакомпании

Фото из архива авиакомпании

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ИСТОЧНИК KP.RU

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