В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-05T17:46:37+03:00

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В британском графстве Дербишир случилось ЧП. В толпу людей на полном ходу влетел автофургон. В результате пострадали три человека.

Оказалось, что все произошло у пункта выдачи еды нуждающимся. Полиция незамедлительно прибыла туда.

"Трем лицам оказали помощь на месте: один человек получил легкие травмы, а два - серьезные, однако их жизни ничего не угрожает. 37-летний мужчина был арестован", - цитирует сообщение местной полиции ТАСС.

Отметим, задержанного подозревают в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений". Но сотрудники правоохранительных органов не рассматривают случившиеся как теракт.

Сайт kp.ru писал о подобном случае в России. Подвыпивший житель города Ломоносова наехал на толпу своих обидчиков у бара, где сам отдыхал. Пострадали три человека, еще один скончался. Против водителя возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU