В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
В британском графстве Дербишир случилось ЧП. В толпу людей на полном ходу влетел автофургон. В результате пострадали три человека.
Оказалось, что все произошло у пункта выдачи еды нуждающимся. Полиция незамедлительно прибыла туда.
"Трем лицам оказали помощь на месте: один человек получил легкие травмы, а два - серьезные, однако их жизни ничего не угрожает. 37-летний мужчина был арестован", - цитирует сообщение местной полиции ТАСС.
Отметим, задержанного подозревают в "умышленном нанесении тяжких телесных повреждений". Но сотрудники правоохранительных органов не рассматривают случившиеся как теракт.
Сайт kp.ru писал о подобном случае в России. Подвыпивший житель города Ломоносова наехал на толпу своих обидчиков у бара, где сам отдыхал. Пострадали три человека, еще один скончался. Против водителя возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU