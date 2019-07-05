В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-05T17:56:01+03:00

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Строительство платной Федеральной трассы М-11 «Москва - Санкт-Петербург» ведется по графику, поэтому, как и было запланировано, скоростная автомагистрали будут полностью открыта в октябре соответствующие заявление сделал первый заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» Игорь Астахов.

«У нас осталось два участка - это 7 этап, 8 этап, около Санкт-Петербурга. Они запланированы на август и октябрь. Все идет по графику, введут в октябре», - приводит ТАСС слова Астахова.

Напомним, в среду, 3 июля, был открыт новый участок платной трассы М-11: от МКАДа до Твери.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, по предварительным данным, проезд по новой автомагистрали владельцам легковых автомобилей обойдется в 2000 рублей. Оплата может производиться как наличными, так и по банковской карте. Также в пунктах оплаты можно приобрести абонемент, который рассчитан на 10, 20 или 30 поездок (чем больше поездок, тем меньше цена).

ИСТОЧНИК KP.RU