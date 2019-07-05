2019-07-05T21:12:00+03:00
Общество

Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019

Сервис помогает отряду искать пропавших людей
Григорий ЛЕОРДА
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Водитель нашел и довез дедушку к родным.Водитель нашел и довез дедушку к родным.
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Совместный проект Яндекс.Такси и поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" был удостоен премии на Moscow Urban Forum 2019. Его суть: помощь водителей сервиса добровольцам в поисках пропавших людей.

Награду от лица компании и отряда получил Константин Сидоров — водитель из Ульяновска. Несколько дней назад он помог оперативно найти и вернуть домой пропавшего 72-летнего дедушку.

"Лиза Алерт" получила заявку о пропаже человека 27 июня. В 13:54 Яндекс.Такси разослали ориентировку водителям города. Уже через час потерявшегося нашел Константин Сидоров. Он доставил дедушку к отделению полиции, где его уже ждали добровольцы и родственники.

Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получили премию на Moscow Urban Forum 2019.

Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получили премию на Moscow Urban Forum 2019.

Технически это выглядит так. Когда "Лиза Алерт" начинает искать человека, водителю приходит уведомление на телефон. Если у сотрудника есть возможность помочь, то он нажимает кнопку "Ориентировка" и получает информацию о пропавшем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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