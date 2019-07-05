Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1

СЕГОДНЯ 19:37 2019-07-05T19:37:34+03:00

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Суд Гибралтара постановил продлить до 19 июля задержание танкера Grace 1, который вез сырую нефть в Сирию из Ирана в обход санкций Евросоюза. Соответсвующие заявление сделали в генеральной прокуроре Гибралтара.

Генеральный прокурор Майкл Льямас сообщил изданию Gibraltar Chronicle, что заявление на продление задержания танкера на две недели было подано днем в пятницу, 5 июля, после чего суд принял соответствующие постановление.

Напомним, в четверг, 4 июля, власти Гибралтара сообщили о задержании в связи с нарушением нефтяного эмбарго против Сирии супертанкера Grace 1, который перевозил нефть из Ирана.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что задержание было произведено по запросу Вашингтона. В пятницу, 5 июля, власти Гибралтара опровергли эту информацию и заявили, что действовали абсолютно независимо и на основании нарушений существующих законов.

ИСТОЧНИК KP.RU