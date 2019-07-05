Глава "Нафтогаза" рассказал о риске техногенной катастрофы на Украине

СЕГОДНЯ 21:37 2019-07-05T21:37:44+03:00

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Стабильное прохождение отопительного сезона на Украине возможно только в том случае, если до 15 октября в подземных хранилищах страны окажется 20 миллиардов кубов газа. Этому плану не помешает даже прерывание транзита Россией с 1 января. Об этом заявил глава "Нафтогаза - Украина" Андрей Коболев в Facebook.

"До 15 октября нам нужно выйти на целевой объем 20 млрд куб.м. То есть, за 100 дней необходимо закачать более 6 млрд куб.м. Ежедневно мы должны закачивать в хранилища около 60 млн куб.м. газа. Останавливаться нельзя, задержка на день-два сорвет выполнение графика и наверстать отставание уже будет невозможно", - написал он.

Обратная ситуация, по его мнению, создаст "огромный риск техногенной катастрофы". Украина просто замерзнет. Коболев заявил, что компания откажется от выплаты дивидендов в пользу закачки необходимых объемов газа.

"Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность", - сообщил Коболев.

ИСТОЧНИК KP.RU