Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"

СЕГОДНЯ 21:48 2019-07-05T21:49:31+03:00

Ее присуждают раз в сто лет

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Во время своего визита в Италию президент России Владимир Путин был удостоен медали. Ее ему вручил Папа Римский Франциск. Особенность награды в ее исключительной редкости. Присуждают раз в сто лет!

"За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети.

Отметим, во время встречи двух людей Путин подарил Папе икону "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом "Грех" Андрона Кончаловского. В ответ глава католической церкви вручил Владимиру Путину памятную медаль, послание молодежи и гравюру XVIII века с видом на площадь святого Петра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718437" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU