Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"
Во время своего визита в Италию президент России Владимир Путин был удостоен медали. Ее ему вручил Папа Римский Франциск. Особенность награды в ее исключительной редкости. Присуждают раз в сто лет!
"За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети.
Отметим, во время встречи двух людей Путин подарил Папе икону "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом "Грех" Андрона Кончаловского. В ответ глава католической церкви вручил Владимиру Путину памятную медаль, послание молодежи и гравюру XVIII века с видом на площадь святого Петра.
Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU