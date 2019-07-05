2019-07-05T21:49:31+03:00
Общество

Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"

Ее присуждают раз в сто лет
Григорий ЛЕОРДА
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Папа Римский Франциск и Владимир Путин.Папа Римский Франциск и Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Во время своего визита в Италию президент России Владимир Путин был удостоен медали. Ее ему вручил Папа Римский Франциск. Особенность награды в ее исключительной редкости. Присуждают раз в сто лет!

"За последние 462 года он стал пятым лауреатом медали. Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович", - написал глава Чечни Рамзан Кадыров в социальной сети.

Отметим, во время встречи двух людей Путин подарил Папе икону "Святые Петр и Павел", альбом с работами Микеланджело и диск с фильмом "Грех" Андрона Кончаловского. В ответ глава католической церкви вручил Владимиру Путину памятную медаль, послание молодежи и гравюру XVIII века с видом на площадь святого Петра.

Встреча Путина и Папы Римского.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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