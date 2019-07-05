2019-07-05T23:59:44+03:00
Политика

Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран

Встреча лидеров стран «Большой семерки» пройдет во французской Биаррице 24 – 26 августа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент Франции Эмммануэль Макрон выступает в парижской штаб-квартире ЮНЕСКОПрезидент Франции Эмммануэль Макрон выступает в парижской штаб-квартире ЮНЕСКОФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Франции Эмммануэль Макрон рассказал, что во время августовского саммита «Большой семерки» в Биаррице его страна намерена представить пакет мер помощи женщинам развивающихся стран. Об этом он заявил в пятницу, 5 июля, на конференции министров G7, посвященной вопросам содействия школьному образованию.

Выступая в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, Макрон отметил, что «чтобы выиграть битву за обеспечение школьного образования в развивающихся странах, необходимо мобилизовать больше финансовых средств».

«В этой связи саммиту Группы семи в Биаррице предстоит стать той встречей, которая позволит обеспечить принятие крупных мер на этом пути», - подчеркнул французский лидер.

Он сообщил, что «к каждому евро», полученному Детским фондом ООН с июня по декабрь 2019 года от французов и компаний республики на школьное образование девочек в развивающихся странах Париж будет добавлять по одному евро из госказны.

«И мы хотим сделать так, чтобы все правительства стран Группы семи присоединились к этой инициативе», - приводит его слова ТАСС.

Макрон добавил, что Франция на саммите в Биаррице выступит с несколькими предложениями по поддержке женщин-предпринимателей в развивающихся странах, «потому что после того, как мы обеспечим девушкам образование, необходимо обеспечить им и занятость».

«Это будет эмансипация на основе экономической деятельности», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Москве пьяный ловелас выстрелил в девушек, отказавшихся с ним познакомиться
СКР подтвердил гибель двух пассажиров перевернувшегося в Черном море катамарана
В МИД РФ осудили задержание танкера Grace 1
Суд арестовал основателя "Домашних денег" из-за дела о мошенничестве
Медведев подписал распоряжение о проведении всероссийской диспансеризации
Папа Римский вручил Путину уникальную медаль "Ангел Хранитель мира"
Глава "Нафтогаза" рассказал о риске техногенной катастрофы на Украине
Садоводы просят власти повысить пошлины и ограничить импорт фруктов в Россию
Проект Яндекс.Такси и "Лиза Алерт" получил премию на Moscow Urban Forum 2019
Посол Венесуэлы поблагодарил Россию за помощь
Зеленский о минских соглашениях: Мы готовы делать все
В Москве на треть выросло количество ДТП с участием велосипедов и такси
Конюхов не долетел до Крыма на экспериментальном самолете из-за грозовых облаков
В команде Зеленского произошел конфликт
Посол США в России обсудил с Герасимовым ситуацию в Сирии
Гибралтар продлит на две недели задержание танкера Grace 1
Парящий над землей человек удивил пользователей Сети: в интернете обсуждают оптическую иллюзию
Яндекс планирует предупреждать водителей о въезде в зоны с детьми
Роскомнадзор рассмотрел дело об административном правонарушении Google
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке
МИД проверяет информацию о задержании россиян в Ливии
В октябре полностью откроют скоростную трассу М-11
В Великобритании фургон въехал в толпу: пострадали три человека
МИД РФ: Россия возместит долг в Совет Европы после необходимых государственных процедур
Зеленский отправился с рабочим визитом в Донбасс