Макрон: К саммиту G7 Франция готовит пакет мер помощи женщинам развивающихся стран

5 Июль 23:55 2019-07-05T23:59:44+03:00

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Президент Франции Эмммануэль Макрон рассказал, что во время августовского саммита «Большой семерки» в Биаррице его страна намерена представить пакет мер помощи женщинам развивающихся стран. Об этом он заявил в пятницу, 5 июля, на конференции министров G7, посвященной вопросам содействия школьному образованию.

Выступая в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО, Макрон отметил, что «чтобы выиграть битву за обеспечение школьного образования в развивающихся странах, необходимо мобилизовать больше финансовых средств».

«В этой связи саммиту Группы семи в Биаррице предстоит стать той встречей, которая позволит обеспечить принятие крупных мер на этом пути», - подчеркнул французский лидер.

Он сообщил, что «к каждому евро», полученному Детским фондом ООН с июня по декабрь 2019 года от французов и компаний республики на школьное образование девочек в развивающихся странах Париж будет добавлять по одному евро из госказны.

«И мы хотим сделать так, чтобы все правительства стран Группы семи присоединились к этой инициативе», - приводит его слова ТАСС.

Макрон добавил, что Франция на саммите в Биаррице выступит с несколькими предложениями по поддержке женщин-предпринимателей в развивающихся странах, «потому что после того, как мы обеспечим девушкам образование, необходимо обеспечить им и занятость».

«Это будет эмансипация на основе экономической деятельности», - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU