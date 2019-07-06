2019-07-06T11:10:10+03:00
Происшествия

В Москве такси упало в реку

Водитель и пассажир не пострадали [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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В Москве на Костомаровской набережной такси с пассажиром рухнуло в реку.В Москве на Костомаровской набережной такси с пассажиром рухнуло в реку.Фото: кадр с видео
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Утром в субботу, 6 июля, десятки очевидец стали свидетелями аварии, которая произошла на Костомаровской набережной. На большой скорости водитель такси потерял управление над автомобилем. Иномарка перелетела через ограждение и рухнула в реку Яузу. Очевидцы сразу же позвонили в службу спасения. Это и спасло жизни водителю и пассажиру.

- Оперативно-прибывшими пожарно-спасательными подразделениями была оказана помощь в подъёме 2 человек из реки, пострадавших нет,- сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

Причины аварии сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, водитель такси уснул за рулем. По словам очевидцев, скорость автомобиля в момент ДТП превысила 80 км/ч.

В Москве автомобиль упал в Яузу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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