2019-07-06T15:53:38+03:00
Политика

В ОБСЕ заявили, что Россия виновна в приостановке ДРСМД

В Парламентской ассамблеи подготовили поправку к проекту резолюции, призывающей США и РФ подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В ОБСЕ заявили, что Россия виновна в приостановке ДРСМДВ ОБСЕ заявили, что Россия виновна в приостановке ДРСМДФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявили, что на России лежит ответственность за приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку именно Москва не соблюдала своих обязательств.

«Выражая сожаление по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств по ДРСМД, а также дальнейшей общей деградации взаимосвязанной архитектуры соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и транспарентности», - говорится в подготовленной ассамблеей поправки к проекту резолюции, призывающей США и РФ подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению.

В свою очередь, член делегации РФ и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что он категорически против данной поправки. По его словам, американская делегация «полностью переворачивает то, что произошло». «Многочисленные нарушения были наоборот со стороны Соединённых Штатов, и это отмечено во всех без исключения международных докладах», - заявил Слуцкий.

Напомним, 2 февраля Москва приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому соглашению и обвинил в случившемся Россию, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После второго землетрясения в Калифорнии введен режим ЧП
Байден: НАТО исчезнет через пять лет в случае переизбрания Трампа
Грузия не собирается отказываться от торговли с Россией
Посол России в США прокомментировал приглашение Трампа на юбилей Победы
В турецкой провинции из автомобиля изъяли радиоактивный калифорний
Вашингтон проинформировал Китай о деталях встречи лидеров США и КНДР
Фермеры Грузии просят власти страны наладить диалог с Россией
Зеленский намерен обсудить с Трампом «Северный поток-2» во время визита в США
17-ая серия мульфильма «Возвращение в Простоквашино» появилась в сети
ИГИЛ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети Афганистана
Рогозин: в 2020 начнется завершающая стадия испытаний «Сармат»
Шредер: Трамп делает из союзников вассалов
В новой версии фильма "Маска" главную роль может сыграть женщина
Создание российской «Википедии» признано нецелесообразным
Эрдоган и Путин отметили важность работы по урегулированию конфликта в Сирии
МИД РФ: концепция США «по противодействию влиянию Кремля» удручает