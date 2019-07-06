В ОБСЕ заявили, что Россия виновна в приостановке ДРСМД

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-06T15:53:38+03:00

В Парламентской ассамблеи подготовили поправку к проекту резолюции, призывающей США и РФ подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями

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В Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ заявили, что на России лежит ответственность за приостановку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), поскольку именно Москва не соблюдала своих обязательств.

«Выражая сожаление по поводу существенного нарушения Российской Федерацией своих обязательств по ДРСМД, а также дальнейшей общей деградации взаимосвязанной архитектуры соглашений о контроле над вооружениями и мер укрепления доверия и транспарентности», - говорится в подготовленной ассамблеей поправки к проекту резолюции, призывающей США и РФ подтвердить своё обязательство по контролю над ядерными вооружениями, нераспространению и разоружению.

В свою очередь, член делегации РФ и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что он категорически против данной поправки. По его словам, американская делегация «полностью переворачивает то, что произошло». «Многочисленные нарушения были наоборот со стороны Соединённых Штатов, и это отмечено во всех без исключения международных докладах», - заявил Слуцкий.

Напомним, 2 февраля Москва приостановила свое участие в ДРСМД. Такое решение после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о том, что, Соединенные Штаты перестанут выполнять свои обязательства по этому соглашению и обвинил в случившемся Россию, которая якобы нарушают пункты соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU