"Пари Сен-Жермен" подписал контракт с Булкой

СЕГОДНЯ 19:19 2019-07-06T19:19:02+03:00

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6 июля было официально объявлено о том, что новым вратарем французского топ-клуба "Пари Сен-Жермен" стал 19-летний польский вратарь Марчин Булка. Голкипер ранее играл за лондонский "Челси", однако в основном на предсезонных турнирах и иногда появлялся в заявке команды на игры.

В прошлом сезоне Булка сыграл пять матчей в турнире дублеров английской Премьер-Лиги. За "Челси" он играл с 2016 года. А до переезда в Британию играл за клуб "Эскола" из Варшавы. Марчин Булка провел 7 игр за разные молодежные сборные Польши.

- "ПСЖ" не только является отличным ориентиром во Франции и Европе, но и известен тем, что позволил многим молодым игрокам раскрыть свой потенциал в последние годы. После моего опыта в Англии, я сделаю все возможное, чтобы продолжить прогрессировать с фантастической командой и особенно с вратарями высшего уровня. Я не могу дождаться, чтобы присоединиться к тренировкам в следующий понедельник! - заявил в интервью пресс-службе парижан Булка.

Срок соглашения Булки с "ПСЖ" - два года, вплоть до лета 2021 года. Всего же за карьеру поляк провел 31 матч, пропустил 42 гола и 8 матчей завершил "на ноль".

ИСТОЧНИК KP.RU