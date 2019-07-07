2019-07-07T01:27:54+03:00
Политика

Российские СМИ в Лондоне не пустили на конференцию по свободе прессы

Без объяснения причин в аккредитации отказали корреспондентам агентства Sputnik и телеканала RT
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Глобальная конференция по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) пройдет в Лондоне 10 — 11 июляГлобальная конференция по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom) пройдет в Лондоне 10 — 11 июляФото: REUTERS
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В субботу, 6 июля, стало известно, что корреспондентам агентства Sputnik и телеканала RT отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы (Global Conference for Media Freedom), которая пройдет в Лондоне на следующей неделе. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня», Russia Today и Sputnik Маргарита Симоньян.

«Я думаю, это связано с тем, что я работаю на российский новостной сайт», - сказал журналист агентства Дэниел Рид в эфире телеканала «Россия-24».

Он уточнил, что подал все необходимые для аккредитации документы, однако организаторы мероприятия ответили ему письмом, в котором поблагодарили за «интерес как представителя СМИ в освещении» конференции и сообщили, что не могут удовлетворить «в связи с причиной, представленной ниже: рекомендация Дженни».

На просьбу репортера уточнить, что это за «рекомендация Дженни», ему сообщили, что передали его просьбу начальству и «ждут дополнительной информации». По телефону сотруднику агентства Sputnik тоже не смогли объяснить ни причину отказа, ни смысл туманной фразы о «Дженни».

Ситуацию с телеканалом RT и Sputnik прокомментировал итальянский депутат, член международной комиссии Мануэль Вескови.

«Журналистская конференция, которая не позволяет аккредитоваться средству массовой информации, мне кажется анекдотом», - приводит его слова РИА Новости.

Глобальная конференция по свободе прессы пройдет в Лондоне 10 — 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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