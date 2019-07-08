Землетрясение превратило макияж бьюти-блогера в маску Джокера

СЕГОДНЯ 00:30 2019-07-08T00:30:00+03:00

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Макияж начинающего бьюти-блогера из Калифорнии Али на глазах у ее подписчиков превратился в грим злодея Джокера. Дело в том, что девушка вела прямую трансляцию на своем YouTube-канале, когда в штате произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718863" frameborder="0"></iframe> Землетрясение во время прямой трансляции в соцсети.

На видео девушка рассказывает о том, как подбирать губную помаду к макияжу, и начинает наносить выбранный ею цвет на губы. Неожиданно ее комната начинает трястись, мебель ходить ходуном, со стены падает картина, а с полок - вещи.

Через пару секунд все успокаивается, а девушка сидит перед веб-камерой с размазанной по всему лицу помадой и тяжело дышит после пережитого испуга.

Комментаторы написали, что ее макияж стал похож на грим Джокера, а также порекомендовали ей делать мейкап в экстремальных местах и ситуациях, отметив, что такое видео посмотрели бы с удовольствием.

Напомним, 6 июля в 3.19 UTC (6.19 мск) Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о том, что на юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1. Это было второе мощное землетрясение за неделю. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Сан-Бернардино и округе Керн.

ИСТОЧНИК KP.RU