Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня

СЕГОДНЯ 03:26 2019-07-08T03:26:26+03:00

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С момента инаугурации президента США Дональда Трампа, которая состоялась 20 января 2017 года, его рейтинг вырос до рекордно высокого показателя. Об этом говорится в исследовании, проведенном социологической службой Langer Research Associates по заказу телекомпании АВС и газеты The Washington Post.

Согласно опросу, работу Трампа в качестве главы государства одобряют 44% респондентов. Недовольны его деятельностью 53% опрошенных. Еще около 3% не смогли дать ответ.

Прежний рекорд составил 42% положительно отозвавшихся о Трампе участников опросов. Он был зафиксирован в апреле 2017 года. Критиковали предпринимаемые президентом шаги 53%.

Социологи считают, что популярность Трампа растет в связи с его экономической политикой. Успешной ее считают 51% респондентов, а провальной - 42%, передает ТАСС.

Внешнюю политику нынешней администрации США эффективной назвали 40% опрошенных, а 55% придерживаются противоположного мнения. Не менее 37% полагают, что Конгрессу следует начать процедуру импичмента Трампа, противоположного мнения придерживаются 59%.

ИСТОЧНИК KP.RU