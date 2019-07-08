2019-07-08T06:23:50+03:00
Общество

Врачи рассказали о пользе употребления грибов

Диетологи рекомендуют ежедневно съедать около 150 граммов грибов
Юлия ДИВЕЕВА
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Врачи рассказали, сколько грибов можно съедать ежедневноВрачи рассказали, сколько грибов можно съедать ежедневноФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грибы содержат витамины и полезные вещества, необходимые для работы сердечно-сосудистой и нервной системы организма человека. Здоровый человек может употреблять ежедневно около 150 граммов грибов.

“Если нет заболеваний, которые ограничивают потребление грибов, то в принципе каждый день можно потреблять грибы без вреда для здоровья", - рассказала врач-диетолог клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", кандидат медицинских наук Елена Ливанцова.

По ее словам, грибы - это источник белка, витаминов группы В и С, никотиновой и фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия и железа. Эти элементы укрепляют костную ткань, оказывают антиоксидантный эффект, а также благотворно воздействуют на кроветворение, передает РИА Новости.

Ко всему вышеперечисленному, этот продукт не содержит жира и в нем нет холестерина, а его углеводы способствуют снижению уровня глюкозы в крови. Поэтому грибы подходят для рациона людей, страдающих ожирением, а также сахарным диабетом.

Грибы содержат такие антиоксиданты, как силен и витамин С. Вместе с белками – лектинами, которые сейчас активно исследуются в онкологии, они являются “ловушками для опухолевых клеток".

Однако президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник отметил, что польза грибов зависит от того, где они растут. Ученый напомнил, что нельзя употреблять в пищу грибы, собранные вдоль автотрасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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