Британский МИД расследует утечку писем посла с критикой Трампа

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-08T06:58:03+03:00

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МИД Великобритании расследует утечку дипломатической корреспонденции посла Соединенного Королевства в США Кима Даррока, в которой он нелестно отзывается о президенте Дональде Трампе и его администрации.

Дипломат представлял Лондон в Вашингтоне с 2016 года. В своих письмах он в телеграммах и информационных записках своему руководству описывает Трампа как "неумелого" и "некомпетентного". Даррок не исключил, что Трамп в долгу у "хитрых русских", сообщает Bloomberg.

Британский посол сравнил президента США с Терминатором, который выходит из огня "побитым, но целым", и рекомендовал не сбрасывать его со счетов.

МИД не отрицал содержание записок, отметив, что дипломатам платят именно за точность и откровенность в донесениях, "так же, как посол США здесь отправляет свои заметки о политике и деятелях Вестминстера". Однако глава ведомства Джереми Хант, претендующий на пост премьер-министра, постарался дистанцироваться от этого скандала, заявив, что в записках содержится мнение одного человека- Кима Даррока.

"Мы по-прежнему считаем, что при президенте Трампе администрация США не только высокоэффективна, но и является лучшим из возможных друзей Соединенного Королевства на международной арене", - сказал министр.

ИСТОЧНИК KP.RU