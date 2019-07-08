2019-07-08T07:13:19+03:00
Экономика

Министр экономики ФРГ объяснил важность "Северного потока-2" для Берлина

Германия планирует отказаться от угля и атомной энергетики в ближайшем будущем
Юлия ДИВЕЕВА
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ФРГ нуждается в "Северном потоке-2", поскольку потребности страны в газе возрастутФРГ нуждается в "Северном потоке-2", поскольку потребности страны в газе возрастутФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Северный поток - 2" не сделает Германию зависимой от российского газа, а принесет экономическую выгоду. Так министр экономики ФРГ Петер Альтмайер пояснил, почему его страна нуждается в этом проекте.

"Речь идет о сокращении маршрутов поставки и создании новых структур поставки, поскольку в последующие годы наша потребность в газе существенно вырастет", — пояснил министр в интервью изданию Bild.

По его словам, Германия в скором будущем планирует отказаться от угля и атомной энергетики. Во время переходного периода страна будет вынуждена перейти на газотурбинные электростанции. По этой причине страна уже уделяет значительное внимание строительству терминалов для приема американского сланцевого газа.

Альтмайер заверил, что приложит все усилия, чтобы Россия сохранила транзит своего газа через территорию Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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