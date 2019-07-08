Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить порядок внесения взносов в Фонд социального страхования (ФСС). За основу хотят взять систему бонус-малус по которой работает ОСАГО. При таком раскладе предприятия со здоровым коллективом станут платить меньше.
Сейчас размер взносов составляет в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник получает компенсацию за счет ФСС, когда находится на больничном. В случае его смерти выплаты остаются его семье.
В Фонде социального страхования подчеркнули, что планируют постепенно переходить к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств. Теперь вероятность гибели и травматизма работников будут рассчитывать с помощью статистики, теории вероятностей и долгосрочные финансовые вычисления. Эту работу хотят проводить с учетом мнения правительства, профсоюзов и предприятий, пишут "Известия".
ИСТОЧНИК KP.RU