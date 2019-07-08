Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-08T07:16:39+03:00

Теперь предприятиям будет выгодно, если их работники не будут получать травмы на производстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чем чаще болеешь, тем дороже страховка

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В России могут изменить порядок внесения взносов в Фонд социального страхования (ФСС). За основу хотят взять систему бонус-малус по которой работает ОСАГО. При таком раскладе предприятия со здоровым коллективом станут платить меньше.

Сейчас размер взносов составляет в среднем 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник получает компенсацию за счет ФСС, когда находится на больничном. В случае его смерти выплаты остаются его семье.

В Фонде социального страхования подчеркнули, что планируют постепенно переходить к актуарному оцениванию долгосрочных обязательств. Теперь вероятность гибели и травматизма работников будут рассчитывать с помощью статистики, теории вероятностей и долгосрочные финансовые вычисления. Эту работу хотят проводить с учетом мнения правительства, профсоюзов и предприятий, пишут "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU