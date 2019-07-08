В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом

СЕГОДНЯ 07:54 2019-07-08T07:56:30+03:00

Заключенных этапировали из одного учреждения в другое. Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных. ЧП случилось при этапировании 128 осужденных с севера государства в пенитенциарные учреждения Душанбе, Нурека и Явана.

Известно, что когда заключенные приближались к столице на трех машинах один из них разделил между 16 товарищей хлеб. Съев его им стало плохо. В Душанбе все участники трапезы приехали в бессознательном состоянии. Медработникам удалось откачать только двух арестантов, пишет ТАСС.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль генпрокурор республики. Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана уточняет, что среди погибших самому молодому было 19, самому старшему - 52 года.

Сайт kp.ru писал об отравлении в казанской колонии. Семь человек пожаловались общественникам на плохое самочувствие после посещения столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU