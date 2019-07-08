2019-07-08T07:56:30+03:00
В мире

В Таджикистане 14 заключенных насмерть отравились хлебом

Прокуратура страны возбудила уголовное дело
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заключенных этапировали из одного учреждения в другое.Заключенных этапировали из одного учреждения в другое.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело по факту массового отравления заключенных. ЧП случилось при этапировании 128 осужденных с севера государства в пенитенциарные учреждения Душанбе, Нурека и Явана.

Известно, что когда заключенные приближались к столице на трех машинах один из них разделил между 16 товарищей хлеб. Съев его им стало плохо. В Душанбе все участники трапезы приехали в бессознательном состоянии. Медработникам удалось откачать только двух арестантов, пишет ТАСС.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль генпрокурор республики. Главное управление исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана уточняет, что среди погибших самому молодому было 19, самому старшему - 52 года.

Сайт kp.ru писал об отравлении в казанской колонии. Семь человек пожаловались общественникам на плохое самочувствие после посещения столовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Rustavi 2 возобновил вещание после митингов в защиту россиян
В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек
«Яндекс.Музыка»: Любовь к панку в российских семьях передаётся по наследству
Трамп: Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием
Работников российских компаний начнут страховать по принципу ОСАГО
Министр экономики ФРГ объяснил важность "Северного потока-2" для Берлина
Британский МИД расследует утечку писем посла с критикой Трампа
Врачи рассказали о пользе употребления грибов
Прямой телемост между Россией и Украиной состоится 12 июля
Российские авиакомпании завершили выполнение рейсов из Грузии
В России могут снова разрешить производство и продажу слабоалкогольных тоников
Умер Артур Браунер - немецкий кинопродюсер
В Турции на азотном заводе прогремел взрыв
Названы регионы России с самым высоким доходом населения
Рейтинг Трампа вырос до рекордного уровня
Rustavi 2 приостановил вещание из-за митинга у здания телеканала
Соловьев прокомментировал брань грузинского телеведущего в адрес российских руководителей
Названы 10 самых романтичных мест Москвы
Всероссийский конкурс Завуч года 2019 - победитель получит главный приз 300 000 рублей
США пообещали ввести новые санкции против Ирана за развитие ядерной программы
Землетрясение превратило макияж бьюти-блогера в маску Джокера
Премьер Грузии назвал провокацией ругань телеведущего Rustavi-2 в адрес руководства России
Зеленский выдвинул условие восстановления моста у Станицы Луганской