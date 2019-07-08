2019-07-08T08:21:58+03:00
Происшествия

В Индии в ДТП с автобусом погибли 29 человек

Заснувший водитель утопил машину в канализации
Григорий ЛЕОРДА
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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В Индии на скоростной автомагистрали Ямуна возле Агры произошло ДТП. По предварительным данным, погибли 29 человек.

Автобус, следовавший из Лакхнау в Дели, в какой-то момент вылетел с трассы и упал в сточный канал. Речь идет о высоте в 15 метров. В тот момент в машине находилось 47 человек. Часть из них уже вызволили из автобуса. Спасательная операция продолжается, пишет Financial Express.

Инцидент произошел около 4:30 утра. По предварительным данным, водитель задремал в пути, что и стало причиной аварии. Местные власти выразили соболезнования близким.

Сайт kp.ru писал о крупной аварии в Кузбассе. Пятеро цыган погибли в ДТП, возвращаясь со свадьбы. Все случилось на трассе М-53. На ее 424 километре в Чебулинском районе в районе поселка Верх-Чебула. Водитель отечественного авто выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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