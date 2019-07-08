Семья Виктора Бута в сентябре вылетит в США для встречи
Семья российского предпринимателя Виктора Бута 8 сентября прилетит в США для встречи. Жена и дочь планируют провести в Америке почти два месяца. При этом родственники надеются на то, что их встретят дипломаты, так как боятся возможных провокаций.
Напомним, 52-летний Бут отбывает срок за преступный сговор. Его целью, по мнению американских обвинителей, являлось незаконная продажа оружия и поддержка терроризма. Муж не видел жену с 2012 года.
"Обратный билет в Россию у нас пока куплен на 28 октября. Возможно, останемся в США и дольше, если это позволят миграционные службы США", - пояснила "Известиям" Алла Бут.
Жена Бута надеется, что в Нью-Йорке они смогут проживать на территории российского генконсульства. Заметим, в апреле в визе для семьи было отказано, но после обращений МИДа и других структур американские власти поменяли свое решение.
ИСТОЧНИК KP.RU