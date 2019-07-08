Россияне советуют иностранцам начать знакомство со страной с Питера

СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-08T09:56:26+03:00

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Aviasales опросил пользователей и выяснил какие города россияне рекомендуют иностранцам для посещения. На этот вопрос ответили 34 тысячи человек. В итоге за Санкт-Петербург проголосовали 56% респондентов. Они признали место лучшим для первого знакомства со страной.

На втором месте еще одна столица - Москва. Посетить ее иностранцам предлагают 32% опрошенных. Казань заручилась поддержкой 7% опрошенных, Сочи - 5%.

Сервис также назвал страны, жителей которых чаще всего летают в российские города. Так рейсы в Питер популярны у туристов из Италии, Германии, Молдавии и Армении, Грузии. В Москву любят летать из Китая, Чехии, Израиля и Белоруссии. Казань часто посещают иностранцы из ОАЭ и Великобритании, а также Казахстана, Белоруссии, Чехии и Германии. А в Сочи летают жители Турции, Израиля, Грузии и Германии, пишет РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU