2019-07-08T11:59:40+03:00
Происшествия

В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесмена

Парень ехал на мотоцикле, когда его сбил таксист
Мария ИГНАТЬЕВА
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В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесменаВ больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесменаФото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ
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В Москве минувшим вечером произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла и машины такси. Оба транспортных средства ехали по Фрунзенской набережной навстречу друг другу. На перекрестке водитель легковушки не уступает мотоциклу и буквально сносит его с дороги.. Столкновение было настолько сильным, что оба транспортных средства загорелись. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские.

Мотоциклистом оказался сын известного российского бизнесмена, «колбасного короля» Владимира Маругова - Александр. А за рулем легковушки приезжий из Киргизии.

Водителя мотоцикла с многочисленными переломами увезли на карете скорой помощи в больницу имени Пирогова. Медики боролись за его жизнь до последнего. После двухчасовой операции сердце пострадавшего не выдержало и парень скончался.

Источник «КП» в правоохранительных органах сообщил, что водитель такси не уступил мотоциклисту дорогу. Предположительно это и стало причиной смертельного ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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