В больнице после жуткой аварии скончался сын известного российского бизнесмена
В Москве минувшим вечером произошло жуткое ДТП с участием мотоцикла и машины такси. Оба транспортных средства ехали по Фрунзенской набережной навстречу друг другу. На перекрестке водитель легковушки не уступает мотоциклу и буквально сносит его с дороги.. Столкновение было настолько сильным, что оба транспортных средства загорелись. На место происшествия выехали сотрудники МЧС, скорая помощь и полицейские.
Мотоциклистом оказался сын известного российского бизнесмена, «колбасного короля» Владимира Маругова - Александр. А за рулем легковушки приезжий из Киргизии.
Водителя мотоцикла с многочисленными переломами увезли на карете скорой помощи в больницу имени Пирогова. Медики боролись за его жизнь до последнего. После двухчасовой операции сердце пострадавшего не выдержало и парень скончался.
Источник «КП» в правоохранительных органах сообщил, что водитель такси не уступил мотоциклисту дорогу. Предположительно это и стало причиной смертельного ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU