2019-07-08T12:52:12+03:00
Политика

В Совфеде прокомментировали выпад в адрес Владимира Путина на грузинском ТВ

Сенатор Франц Клинцевич отметил важность позиции самих грузин по данному вопросу
Елена АКИМОВА
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В здания телеканала прошла акция протестаВ здания телеканала прошла акция протестаФото: Дина КАРПИЦКАЯ
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В Совете Федерации прокомментировали поступок грузинского телеведущего канала «Рустави 2» Георгий Габуния. Эфир его воскресной программы «P.S.» может завести в тупик российско-грузинские отношения. Телеведущий открыто оскорбил Владимира Путина и отметил, что россиянам не стоит приезжать в Грузию.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич заявил, что подобное поведение не может остаться без последствий. Сенатор назвал данный поступок возмутительным и отметил, что он не останется незамеченным.

- Я не говорю, что это будут какие-то санкции в отношении Тбилиси со стороны Москвы. Но это может быть нота протеста со стороны российского внешнеполитического ведомства,- цитирует ФАН слова Клинцевича.

Парламентарий так же отметил, что в этой ситуации очень важна позиция самих грузин. Они были возмущены поступком соотечественника и в тот же вечер вышли на улицу с требованием извинений от телеканала.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили тоже осудила поведение Габунии, назвав его провокацией против своей страны. Аналогичную позицию занял премьер министр страны Мамуки Бехтадзе.

Спустя несколько часов после случившегося телекомпания Rustavi 2 приостановила вещание после угроз со стороны участников митинга, который проходил у стен телеканала. Об этом заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия. Утром несколько сотрудников телеканала предпочли написать заявление на увольнение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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