2019-07-08T03:27:23+03:00
Политика

Rustavi 2 приостановил вещание из-за митинга у здания телеканала

Гендиректор канала сообщил об угрозах со стороны протестующих после ругани Габунии в адрес российского руководства
Юлия ДИВЕЕВА
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В Грузии оппозиционный канал заявил о поступивших в адрес сотрудников угрозах после антироссийских выпадов в эфире телекомпанииВ Грузии оппозиционный канал заявил о поступивших в адрес сотрудников угрозах после антироссийских выпадов в эфире телекомпанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Грузинская телекомпания Rustavi 2 приостановила вещание после угроз со стороны участников митинга, который проходит у стен телеканала. Об этом заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия.

Протестующие собрались у здания, где располагается Rustavi 2 после того, как к эфир вышла программа "Постскриптум" в которой телеведущий Георгий Габуния несколько минут нецензурно выражался в адрес руководства России.

"Я даю указание вывести все съемочные группы из эфира. С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность Rustavi 2, мы вообще прекращаем вещание", - объявил Гварамия в понедельник на брифинге.

При этом он не уточнил, какие именно угрозы поступают в адрес телеканала. Как передает ТАСС, участники акции протеста у здания Rustavi 2 сообщили, что не собираются врываться насильственным путем внутрь. Они лишь хотят отставки Гварамии и Габунии.

Как писал сайт "КП", отношения между Россией и Грузией ухудшились после того, как в Тбилиси 20 июня начались антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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