Rustavi 2 приостановил вещание из-за митинга у здания телеканала
Грузинская телекомпания Rustavi 2 приостановила вещание после угроз со стороны участников митинга, который проходит у стен телеканала. Об этом заявил гендиректор телеканала Ника Гварамия.
Протестующие собрались у здания, где располагается Rustavi 2 после того, как к эфир вышла программа "Постскриптум" в которой телеведущий Георгий Габуния несколько минут нецензурно выражался в адрес руководства России.
"Я даю указание вывести все съемочные группы из эфира. С этой минуты, пока не будет обеспечена полная безопасность Rustavi 2, мы вообще прекращаем вещание", - объявил Гварамия в понедельник на брифинге.
При этом он не уточнил, какие именно угрозы поступают в адрес телеканала. Как передает ТАСС, участники акции протеста у здания Rustavi 2 сообщили, что не собираются врываться насильственным путем внутрь. Они лишь хотят отставки Гварамии и Габунии.
Как писал сайт "КП", отношения между Россией и Грузией ухудшились после того, как в Тбилиси 20 июня начались антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия делегации из России в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
ИСТОЧНИК KP.RU