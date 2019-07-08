Зеленский предложил Путину встретиться в Минске

СЕГОДНЯ 13:45 2019-07-08T13:45:06+03:00

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Украинский президент Владимир Зеленский предложил встречу своему российскому коллеге Владимиру Путину. Если она все же состоится, то это будет первая встреча глав государств. При этом Зеленский рассчитывает на поддержку США, Великобритании, ФРГ и Франции. Об этом он заявил в своем видеообращении, которое выложил в социальной сети.

- Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую сделать: Вы, я, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, - говорит Зеленский в видеообращении.

Президент Украины даже выбрал место для встречи — в Минске. Он выразил уверенность, что Александр Лукашенко с удовольствие встретит их в столице Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU