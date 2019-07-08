2019-07-08T14:36:30+03:00
В мире

British Airways оштрафовали на 200 миллионов за утечку данных клиентов

В открытом доступе оказались имена, адреса электронной почты, номера кредитных карт клиентов авиаперевозчика
Елена ГИЛЬМАНОВА
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British Airways оштрафовали на 200 миллионов за утечку данных клиентовBritish Airways оштрафовали на 200 миллионов за утечку данных клиентовФото: Иван ВИСЛОВ
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Авиакомпания British Airways оштрафована на £183 млн ($229,3 млн), поскольку допустила утечку данных, после которых в свободный доступ попали имена, адреса электронной почты, номера кредитных карт и CVV-коды клиентов авиаперевозчика. Об этом сообщили в Управление комиссара по информации Великобритании (ICO).

«Закон предельно ясен - если вам доверяют персональные данные, то вы должны их сохранять. Те, кто не смогут с этим справиться, столкнутся с тщательной проверкой со стороны моего ведомства», - заявил комиссар Элизабет Дэнэм, отметив, что «персональные сведения на то и персональные» и если организация не может защитить их, то «это не просто создает неудобства».

Напомним, в мае этого года британский авиаперевозчик перестал выполнять рейсы из Лондона в Петербург, поскольку данный маршрут перестал быть для авиакомпании прибыльным

ИСТОЧНИК KP.RU

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