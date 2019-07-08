2019-07-08T18:00:14+03:00
В мире

В Китае двое горняков погибли в шахте при отравлении газом

Еще 13 шахтеров пострадали
Александр ДЖУМАЕВ
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Трагедия произошла при проведении механизированных работТрагедия произошла при проведении механизированных работФото: REUTERS
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В результате отравления ядовитым газом на угольной шахте в китайской провинции Шаньси погибли два горняка, еще 13 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что трагедия произошла утром в воскресенье, 7 июля, при проведении механизированных работ. В настоящий момент ведется расследование причин случившегося; для уточнения деталей происшествия местные власти создали комиссию.Всем пострадавшим горнякам была оказана медицинская помощь.

Это уже не первый инцидент на шахте в Китае в этом году. Ранее сайт kp.ru сообщал об обвале на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке страны; жертвами случившегося стали девять человек, еще 10 горняков получили травмы различной степени тяжести. По предварительной версии, причиной обвала стало землетрясение магнитудой 2,3

ИСТОЧНИК KP.RU

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