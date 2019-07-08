Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2020 года Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ был опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации.
В тексте документа отмечается, что это решение было принято в целях сохранения исторической памяти. В рамках организации Года памяти и славы Путин поручил правительству в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных этому году. Региональным органам исполнительной власти, в свою очередь, было рекомендовано провести соответствующие мероприятия в рамках празднования года.
Организацию мероприятий президент возложил на комитет "Победа". Координацией его работы будет заниматься руководитель администрации президента Антон Вайно.
ИСТОЧНИК KP.RU