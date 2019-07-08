2019-07-08T19:29:21+03:00
Политика

Путин подписал указ о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы

Этот год будет посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2020 года Годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ был опубликован в понедельник, 8 июля, на официальном портале правовой информации.

В тексте документа отмечается, что это решение было принято в целях сохранения исторической памяти. В рамках организации Года памяти и славы Путин поручил правительству в течение месяца разработать и утвердить план основных мероприятий, посвященных этому году. Региональным органам исполнительной власти, в свою очередь, было рекомендовано провести соответствующие мероприятия в рамках празднования года.

Организацию мероприятий президент возложил на комитет "Победа". Координацией его работы будет заниматься руководитель администрации президента Антон Вайно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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