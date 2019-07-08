2019-07-08T21:08:17+03:00
Общество

Жерар Депардье выставил на аукцион вина из своего ресторана и статуэтку Обеликса

Актер также выставил на торги мебель, кухонную технику и предметы украшения интерьера
Александр ДЖУМАЕВ
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Жерар ДепардьеЖерар ДепардьеФото: Евгения ГУСЕВА
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Известный французский киноактер Жерар Депардье выставил на аукцион коллекцию вин из ранее принадлежавшего ему ресторана "La Fontaine Gaillon". Как сообщает издание Le Capital, актер также выставил на торги мебель, кухонную технику, предметы украшения интерьера и свою статуэтку в образе галла Обеликса с собачкой Идефикс.

Торги состоятся в четверг, 11 июля. Фотографии 260 лотов, в число которых входит эротический эстамп работы Пабло Пикасо, оцененный в 4000 евро, опубликованы на сайте Interenchères.

Жерар Депардье открыл ресторан "La Fontaine Gaillon" в 2003 году в особняке XVII века в центре Парижа в партнерстве с актрисой Кароль Буке, виноделом Бернаром Магресом и шеф-поваром Лораном Одио. В июне 2019 года актер продал заведение; летом 2019 года обед в ресторане стоил от 55 евро, ужин - от 90 евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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