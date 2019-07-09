США поставит Тайваню танки и комплексы Stinger на $2,2 млрд

СЕГОДНЯ 01:56 2019-07-09T01:56:26+03:00

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Пентагон продаст Тайваню вооружения на 2,2 миллиарда долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Минобороны Соединенных Штатов.

Речь идет о 108 танках M1A2 Abrams стоимостью два миллиарда долларов, 250 переносных зенитно-ракетных комплексах FIM-92 Stinger на сумму 223,5 миллиона долларов. Кроме того Тайвань получит 14 гусеничных бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A1, 16 тягачей, а также более 300 пулеметов, различные боеприпасы и оборудование к военной технике.

Заявку на покупку новой партии оружия в Пентагон в июне подал офис экономического и культурного представителя Тайваня в США, который представляет интересы непризнанной американскими властями территории, передает ТАСС.

Власти Тайваня просили также 1240 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) BGM-71 TOW и 409 FGM-148 Javelin, а до этого - 66 истребителей F-16 в новой современной версии V (Viper).

Администрация США официально уведомила Конгресс о своем решении. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его возможное блокирование.

ИСТОЧНИК KP.RU