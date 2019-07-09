Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-09T07:40:01+03:00

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Британский певец и композитор Стинг не выступит сегодня, 9 июля, на закрытии джазового фестиваля в Генте в Бельгии. Об этом стало известно из официального Twitter музыканта.

Как говорится в сообщении, выходить во вторник на сцену 67-летнему Стингу запретили врачи. В ближайшее время станет известно, как фанаты смогут вернуть свои билеты.

Фестиваль в Генте проходит с 29 июня по 9 июля 2019 года. В нем уже приняли участие Грегори Портер, Хосе Джеймс, Blu Samu, Martha Da,ro, Maisha - UK, Мелисса Алдана и многие другие.

Напомним, два года Стинг в интервью признался, что он "довольно глухой". Он попробовал использовать слуховой аппарат, но очень скоро певец отказался от него, писал сайт "КП".

«Я пытался носить слуховой аппарат, но с ним я слышал больше, чем хотел слышать! Люди много говорят ерунды» – признался Стинг.

ИСТОЧНИК KP.RU