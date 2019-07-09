2019-07-09T08:37:47+03:00
Политика

Оливер Стоун взял в Владимира Путина интервью для фильма об Украине

Режиссер обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Оливер Стоун взял в Владимира Путина интервью для фильма об УкраинеОливер Стоун взял в Владимира Путина интервью для фильма об УкраинеФото: кадр из фильма
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Российский глава Владимир Путин рассказал о своем отношении к политике Киева в новом интервью оскароносному режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".

Сообщается, что Стоун обсудил с российским лидером инцидент в Керченском проливе.

- Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, - рассказал Путин режиссеру.

Также российский лидер подчеркнул, что Порошенко хотел ввести особое положение по всей стране и отсрочить выборы.

Премьера ленты состоится на телеканале "Россия 1" 19 июля, в 21:00, говорится на сайте "Первого канала".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин признался, что документальный фильм Оливера Стоуна, снятый о нем в 2017 году, создавался «на ходу»‍. По словам главы России, иногда ему приходилось давать интервью режиссеру «прямо с колес».

Оливер Стоун представил новый фильм "В борьбе за Украину" .

ИСТОЧНИК KP.RU

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