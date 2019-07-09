Бизнесмены просят выделить субсидии на подогрев бассейнов и рекламу за рубежом

СЕГОДНЯ 08:58 2019-07-09T08:58:53+03:00

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В Минэкономразвития обратились представители российского бизнеса с предложением выработать систему льгот для тех, кто ведет строительство туристических объектов.

В меры поддержки могу войти компенсации затрат на ЖКХ-инфраструктуру, субсидирование энергозатрат на подогрев бассейнов, чтобы можно было организовывать отдых круглый год, упразднение ряда налогов и помощь с рекламой за рубежом.

Такие предложения озвучены в письме «Опоры России», которое было направлено в ведомство. Указанные предложения придуманы не просто так – это опыт Турции, Европы, ОАЭ. За последние 15 лет данным странам удалось добиться больших успехов в бизнесе и выстроить конкурентную политику.

Для развития внутреннего туризма в России бизнес предлагает компенсировать затраты и на строительство распределительных центров продуктов питания, обслуживающих территории отдыха. Сегодня подобных хабов в курортных зонах вовсе нет и это приводит к тому, что стоимость оптовой закупки продуктов в Краснодарском крае и Крыму в 2–2,5 раза выше, чем в Москве.

Еще одной мерой поддержки может стать обнуление налога на имущество, землю и прибыль (до полной окупаемости собственного капитала).

В пресс-службе Минэкономразвития, которое курирует туристическую отрасль, не ответили на вопросы «Известий» о целесообразности этих мер. В Ростуризме также проигнорировали запрос.

Сайт kp.ru рассказывал, что 6 марта, в третьем чтении Госдума приняла закон, который запрещает размещение гостиниц и хостелов в квартирах. За законопроект проголосовали 405 депутатов и один воздержался. Согласно новому законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет лишь тогда, когда дом переведут в нежилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU