«Увеличится количество серого бизнеса и возрастут цены»: Отельеры - про закон о запрете хостелов в квартирах

СЕГОДНЯ 15:01 2019-03-06T15:02:43+03:00

«Увеличится количество серого бизнеса и возрастут цены»: Отельеры считают, что закон о запрете хостелов в квартирах исполняться не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В среду, 6 марта, в третьем чтении Госдума приняла закон, который запрещает размещение гостиниц и хостелов в квартирах. За законопроект проголосовали 405 депутатов и один воздержался. Согласно новому законопроекту, открывать гостиницы и хостелы можно будет лишь тогда, когда дом переведут в нежилой фонд. Радио «Комсомольская правда» попросила прокомментировать принятый документ экспертов, связанных с данным вопросом.

Член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов сообщил радио «Комсомольская правда», что они будут настаивать на внесении поправок, которые бы разрешали гостиничную деятельность в том случае, если на нее есть согласие соседей. По его словам, изначально идея заключалась в том, чтобы дать «соседям возможность порегулировать эту деятельность, то есть, голосовать и в случае, если они против, никакого хостела там быть не может».

Насонов отметил, под запрет попадают все хостелы, расположенные в жилых помещениях и все малые средства размещения, «то есть, квартиры посуточно, частные гостевые дома, весь частный сектор на юге». Он считает, что такие ограничения «невозможно исполнять, поэтому у нас просто увеличится количество серого бизнеса, возрастут цены на гостиничные услуги».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695678" frameborder="0"></iframe> Член правления «Лиги хостелов» Евгений Насонов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также считает, что в полном объеме закон работать не будет. Он также отметил необходимость рассмотреть возможность размещения хостелов при согласовании этого вопроса с жильцами. Однако Барзыкин полагает, что «у этого законопроекта еще история не завершилась».

Первый заместитель председателя думского комитета по жилищной политике Сергей Пахомов заявил, что данный закон защищает как жильцов, от которых поступал «огромный поток жалоб», так и тот бизнес, который сегодня на абсолютно законных основаниях занимается средствами размещения и «не должен был пострадать».

Ранее во вторник, 5 марта, депутаты во втором чтении запретили посуточную сдачу квартир в аренду. Эксперты отметили, что закон пойдет, прежде всего, на пользу официальным гостиницам, которые раньше теряли клиентов из-за того, что частники могли предложить более низкие цены на размещение туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU