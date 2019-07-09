В Подмосковье медбрат убил скальпелем, а потом расчленил и закопал приятеля
В деревне Большое Буньково Московской области посиделки друзей закончились смертью одного из них. Медбрат одной из местных больниц пригласил в гости приятеля. Мужчины выпивали, а потом хозяин квартиры скальпелем ударил друга.
Потом медик расчленил тело друга и вынес его в поле, которое находится всего в 800 метрах от дома в микрорайоне Фабрики, и закопал. Источник «КП» сообщил, что тело предварительно было завернуто в полиэтиленовый пакет. В земле нашли верхнюю часть тела погибшего.
Криминалисты по следам разложения определили, что убийство произошло двумя днями ранее. Однако для более детального проведения судебно-медицинской экспертизы часть направили в морг на исследование.
Медбрата подозреваемого в убийстве мужчины задержали. Его уже допросили. Теперь ему грозит от восьми лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU