2019-07-09T09:48:40+03:00
Происшествия

В Подмосковье медбрат убил скальпелем, а потом расчленил и закопал приятеля

Тело мужчины нашли посреди поля спустя несколько дней после убийства
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Московской области медбрат скальпелем убил, а потом расчленил и закопал приятеляВ Московской области медбрат скальпелем убил, а потом расчленил и закопал приятеляФото: Олег ЗОЛОТО
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В деревне Большое Буньково Московской области посиделки друзей закончились смертью одного из них. Медбрат одной из местных больниц пригласил в гости приятеля. Мужчины выпивали, а потом хозяин квартиры скальпелем ударил друга.

Потом медик расчленил тело друга и вынес его в поле, которое находится всего в 800 метрах от дома в микрорайоне Фабрики, и закопал. Источник «КП» сообщил, что тело предварительно было завернуто в полиэтиленовый пакет. В земле нашли верхнюю часть тела погибшего.

Криминалисты по следам разложения определили, что убийство произошло двумя днями ранее. Однако для более детального проведения судебно-медицинской экспертизы часть направили в морг на исследование.

Медбрата подозреваемого в убийстве мужчины задержали. Его уже допросили. Теперь ему грозит от восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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