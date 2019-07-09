В Пуэрто-Рико погиб ребенок, выпав из окна круизного лайнера
Во время круизного путешествия в Пуэрто-Рико погибла девочка из Америки. Она путешествовала на лайнере с родителями, бабушкой, дедушкой и младшим братом. Малышке было всего полтора года.
Сообщается, что во время путешествия маленькая Хлоя осталась ненадолго под присмотром дедушки. Однако когда пожилой мужчина отвлекся, девочка повернулась в сторону открытого окна и выпала с высоты одиннадцатого этажа.
Ребенок упал на бетон, когда лайнер пришвартовывался в городе Сан-Хуан в Пуэрто-Рико. От полученных травм малышка скончалась.
Представитель департамента общественной безопасности Элмер Роман сообщил, что ребенок выскользнул из рук дедушки, когда они играли. В настоящее время полиция расследует все обстоятельства происшествия, передает сайт телеканала «Звезда».
Трагический инцидент произошел после того, как круизный лайнер завершил семидневный круиз по южной части Карибского моря.
ИСТОЧНИК KP.RU