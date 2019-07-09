Государственное бюро расследований Украины просит арестовать активы Порошенко

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-09T12:43:33+03:00

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На Украине следователи Государственного бюро расследований подготовили ходатайство на наложение ареста на все имущество завода «Кузня на Рыбальском». Помимо этого, под прошение попадает и акции экс-президента страны Петра Порошенко.

Генбюро уже отправило этот документ на согласование в Генеральную прокуратуру страны. После этого ходатайство будет направлено в суд.

По данным местного издания "Страна", завод принадлежал Порошенко и его бизнес-партнеру. Они продали предприятие в 2018 году за 300 миллионов долларов. В мае юрист Андрей Портнов подал в ГБР заявление, где сообщает о преступлении со стороны бывшего президента. По его мнению, этой сделкой Порошенко отмыл доходы, полученные преступным путем.

Напомним, что это уже третье уголовное дело, где фигурирует Порошенко. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, вступив в должность, обвинил своего предшественника в госизмене. Также на него заведено дело в связи с инцидентом в Керченском проливе.

ИСТОЧНИК KP.RU