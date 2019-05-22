2019-05-22T18:25:33+03:00
Политика

Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"

В отношении экс-президента Украины начали расследование в связи с инцидентом в Керченском проливе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Порошенко назвал дело против него попыткой снять ответственность с МосквыПорошенко назвал дело против него попыткой снять ответственность с МосквыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Экс-президент незалежной Петр Порошенко назвал досудебное расследование, возбужденное Государственным бюро расследований Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе, "попытками снять ответственность с России".

«Это попытка снять ответственность с РФ. Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это», - сказал он.

Напомним, в минувший вторник, 21 мая, против Порошенко было открыто дело по факту возможной государственной измены и действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват власти. В заявлениях о преступлении речь идет о провокациях в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В среду, 22 мая, в отношении экс-президента Украины и ряда высших должностных лиц возбудили еще одно дело по факту превышения служебных полномочий и незаконного обогащение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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