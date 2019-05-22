Порошенко назвал дело против него "попыткой снять ответственность с России"
Экс-президент незалежной Петр Порошенко назвал досудебное расследование, возбужденное Государственным бюро расследований Украины в связи с инцидентом в Керченском проливе, "попытками снять ответственность с России".
«Это попытка снять ответственность с РФ. Сейчас пятая колона пытается переложить это на власть Украины. Я готов отвечать за это», - сказал он.
Напомним, в минувший вторник, 21 мая, против Порошенко было открыто дело по факту возможной государственной измены и действий, направленных на насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват власти. В заявлениях о преступлении речь идет о провокациях в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
В среду, 22 мая, в отношении экс-президента Украины и ряда высших должностных лиц возбудили еще одно дело по факту превышения служебных полномочий и незаконного обогащение.
ИСТОЧНИК KP.RU