Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным в новом формате

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-09T14:53:20+03:00

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что существует действующие форматы урегулирования, которые одобрены Совета Безопасности ООН

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Предложение главы незалежной Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину провести переговоры в присутствии лидеров Великобритании, США, ФРГ и Франции имеет право на существование, однако существуют действующие форматы урегулирования украинского кризиса. Соответствующие заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Для цели украинского урегулирования созданы действующие форматы - контактная группа с участием Киева, Донецка и Луганска при поддержке России и ОБСЕ и нормандский формат, который в общем-то является коллективным автором этих самых минских договоренностей», - сказал глава МИД.

Глава МИД также обратил внимание на то, что подобные предложения «делаются сначала по дипломатическим каналам, а не публично через Facebook». «Но мы готовы рассматривать конкретные предложения, которые будут помогать выполнять резолюцию Совета безопасности», - заключил Лавров.

Напомним, 7 июля, Зеленский на своей странице в фейсбуке предложил Путину на нейтральной территории в Минске обсудить «чей Крым, кого там нет на Донбассе» в компании с президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

ИСТОЧНИК KP.RU