2019-07-09T15:38:57+03:00
Происшествия

Друзья рассказали о погибшей в Польше российской гандболистке

Девушка утонула во время купания в озере
Елена АКИМОВА
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Екатерина Королева утонула в Польше после соревнованийЕкатерина Королева утонула в Польше после соревнованийФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Друзья погибшей в Польше Екатерины Королевой рассказали о трагедии. Российская гандболистка утонула в время купания в озере и пока еще точные причины смерти девушки не установлены.

- Для меня это был очень близкий человек. Она всегда помогала и выручала всех, то есть другом была очень хорошим. Екатерина очень хорошо плавала, — поделилась с телеканалом «360» подруга погибшей Анастасия.

Спортсменку воспитывал дедушка, с родителями она не общалась. Мужчина растерян и не знает, что делать. Никакой официальной информации ему пока не поступало

Сейчас польская сторона готовит заключение о смерти спортсменки. Результаты будут до конца этой недели.

- Ждем, что официально заключение поступит завтра-послезавтра. Установят точную причину смерти и тогда уже будет понятно, как и куда ее привезут, - комментирует ситуацию директор гандбольного клуба, где играла Королева, Евгений Зотина.

Федерация гандбола окажет помощь родственникам в организации похорон девушки.

Трагедия случилась в ночь на 8 июля. Екатерина Королева была на берегу озера Шелонг Малы рядом с игровыми кортами. Девушка прыгнула в воду, а вот вытаскивали ее окружающие. Врач не смог спасти россиянку. Сейчас польские правоохранители возбудили уголовное дуло по статье причинения смерти по неосторожности.

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Печальные вести пришли из Польши, где недавно закончился чемпионат Европы по пляжному гандболу. Сразу же после окончания турнира, женская сборная пошла купаться на озеро, которое находится рядом с игровыми площадками. Игрок сборной России по пляжному гандболу, уроженка Краснодарского края 21-летняя Екатерина Королева утонула.

ИСТОЧНИК KP.RU

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