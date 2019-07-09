"Профессиональный клоун и врун": Режиссер Джим Джармуш рассказал об отношении к Трампу

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-09T15:54:15+03:00

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Известный американский режиссер Джим Джармуш снял новый фильм о зомби. По сюжету земля сходит с оси из-за того, что человечество веками откачивало природные ресурсы. Сначала на улице стало раньше темнеть, а потом и вовсе с кладбищ полезли живые мертвецы.

При этом, сам режиссер в действительности считает, что изменение - климата смертельная опасность для нашей планеты.

- Конечно, я поддерживаю тех молодых ребят, которые выступают за то, чтобы как-то изменить эту ситуацию. Это, в основном, тинэйджеры, которые бьют тревогу: «Это наш мир, почему вы ничего не делаете?». (....) Если мы не начнём действовать сейчас, то через 12 лет наступит увеличение температуры на полтора градуса - это будет означать исчезновение видов, которые мы знаем, исчезновение насекомых и привычной экосистемы и, в конечном счете, исчезновение еды. Всего 12 лет - подумайте об этом, - отвечает на вопросы Джим Джармуш во время интервью кинообозревателю «Комсомольской правды» Стасу Тыркину.

Он высказался и насчет мнения о том, что многие называют кинокартину «Мертвые не умирают» политическим фильмом. Режиссер уточнил, что ему неприятны высказывания, в которых люди проводят какие-то параллели с Трампом и его картиной.

- Да, я слышал много трактовок, связанных с Трампом, но мне совершенно нет дела до этого человека. Он всего лишь один из представителей власти, у которых нет никакой эмпатии к людям. Если вы скажете, что это фильм о Трампе, это будет для меня оскорблением, - говорит Джармуш. - А теперь давайте смотреть телевизор, что там сегодня сказал или сделал Трамп! Да какая разница, ведь он просто нарцисс, человек из реалити-шоу, которого сделали солистом хозяева корпораций. И он отлично на них работает, он же профессионал. Профессиональный клоун и врун.

Режиссер отметил, что люди, ненавидящие Трампа уделяют ему много времени. Даже больше чем те, кому плевать на президента США.

Премьера фильма «Мертвые не умирают» в России ожидается 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU