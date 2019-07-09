343 социально значимых объекта подключат в Чувашии к интернету к 2021 году

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-09T16:35:26+03:00

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О том, что социально значимым объектам необходим постоянный доступ к интернету, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации заявляло не раз, а недавно объявило аукцион на оказание услуг по подключению объектов в Чувашии к глобальной сети.

По условиям аукциона, компания-победитель должна будет к 2021 году подключить к интернету по волоконно-оптической линии связи 343 объекта в Чувашии. Среди них: школы, колледжи и ПТУ, органы местного самоуправления, пожарные посты и пожарные части, а также фельдшерско-акушерские пункты.

Реализация этого проекта стала возможной благодаря программе «Информационная инфраструктура» одноименного федерального проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», которая, в свою очередь, предусматривает обеспечение скоростным доступом в Интернет более 100 тысяч социальных объектов по всей стране.

Как заявил министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Михаил Анисимов, задачей победителя аукциона будет не только непосредственное подключение социально значимых объектов региона ко Всемирной сети, но и обеспечение их интернет-трафиком.

«Это своего рода гарантия для соцобъектов в бесперебойном доступе к сети интернет», - подытожил он.

Отметим, что для образовательных организаций предполагается обеспечить скорость подключения не ниже 50 Мбит/с в сельской местности и 100 Мбит/с – в городах.

ИСТОЧНИК KP.RU