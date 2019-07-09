Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-09T17:29:11+03:00

Ранее российский лидер сообщил о том, что не стал бы вводить ограничительные меры в отношении грузинской экономики

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Государственная Дума РФ не намерена отзывать предложение правительству о введении ограничительных мер в отношении Грузии даже после слов российского лидера Владимира Путина, который заявил, что не стал бы вводить санкции «из уважения к грузинскому народу». Соответствующие заявление сделал глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.

«Путину самому себя защищать, конечно, неудобно и выглядеть неудобно в такой ситуации. Но мы ведь не ведем речь в заявлении о Путине конкретно … мы ведем речь о том, что если грузинское руководство будет продолжать потворствовать этому», - приводит РИА Новости слова Калашникова, который подчеркнул, что, если «грузинское руководство будет продолжать потворствовать» антироссийским настроениям, то «правительство обязано подготовить меры.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что позиция Госдумы неизменна.

В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов сообщил, что в правительстве видели заявление Государственной думы по экономическим ограничениям в отношении Грузии, «но обращают внимание на слова Президента, высказавшегося против этого».

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент России заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не стал бы вводить экономические ограничения в отношении Грузии, которые были предложены Госдумой РФ на фоне инцидента в эфире «Рустави 2».

ИСТОЧНИК KP.RU