«Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела в отношении журналиста «Рустави 2»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-07-09T16:27:44+03:00

Российский лидер заявил, что оскорбивший его ведущий может «вещать дальше» Фото: REUTERS

Российский лидер заявил, что оскорбивший его ведущий может «вещать дальше» [видео]

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Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность возбуждения дела в отношении ведущего Георгия Габуния, оскорбившего его в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».

«Много чести, пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.

Как писал сайт kp.ru, президент России также заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не стал бы вводить экономические ограничения в отношении Грузии, которые были предложены Госдумой РФ на фоне инцидента в эфире «Рустави 2»

Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял российского лидера в эфире. После чего у здания телеканала начался митинг, «Рустави 2» прервал вещание. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал выступление ведущего «отвратительной провокацией», а к телеканалу пришли на митинг порядка тысячи возмущенных граждан. В МИД РФ призвали международные организации отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2».

ИСТОЧНИК KP.RU