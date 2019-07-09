«Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела в отношении журналиста «Рустави 2»
Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность возбуждения дела в отношении ведущего Георгия Габуния, оскорбившего его в эфире грузинского телеканала «Рустави 2».
«Много чести, пусть вещает дальше», — сказал российский лидер.
Как писал сайт kp.ru, президент России также заявил, что «из уважения к грузинскому народу» не стал бы вводить экономические ограничения в отношении Грузии, которые были предложены Госдумой РФ на фоне инцидента в эфире «Рустави 2»
Напомним, что телеведущий больше минуты оскорблял российского лидера в эфире. После чего у здания телеканала начался митинг, «Рустави 2» прервал вещание. Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал выступление ведущего «отвратительной провокацией», а к телеканалу пришли на митинг порядка тысячи возмущенных граждан. В МИД РФ призвали международные организации отреагировать на инцидент в эфире «Рустави 2».
ИСТОЧНИК KP.RU