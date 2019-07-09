2019-07-09T15:56:45+03:00
Политика

Путин отказался от санкций из уважения к грузинскому народу

Президент не хочет портить отношения с соседом
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Путин. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССВладимир Путин. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин призвал не предпринимать ничего, что могло бы навредить двусторонним отношениям с Грузией. Такое заявление он сделал в Екатеринбурге, где сейчас находится с рабочим визитом.

"Я бы не стал этого делать [вводить санкции] из уважения к грузинскому народу", - сказал Путин.

Он также дал совет нынешним властям Грузии.

"Нынешним властям Грузии хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят наладить с ними отношения", - сказал он.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Рустави 2" ведущий авторской программы "Постскриптум" Георгий Габуния оскорбительно высказался о президенте России Владимире Путине. Граждане страны пришли под окна здания телеканала с требованием уволить журналиста. В результате его отстранили от работы на два месяца. В Госдуме, тем временем, всерьез обсуждают введение запрета на ввоз в Россию грузинского вина и минеральной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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