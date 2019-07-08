Госдума РФ обсудит запрет поставок вина из Грузии

СЕГОДНЯ 15:16 2019-07-08T15:16:37+03:00

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В связи с присутствием в Грузии русофобских настроений фракция «Единой России» в Госдуме в понедельник, 8 июля, предложит на рассмотрение Совета палаты вопросы о прекращении поставок из Республики вина, воды и денежных переводов в эту страну. Соответствующие заявление сделал глава фракции, вице-спикер Сергей Неверов.

«Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки", - сказал депутат, отметив, что именно такие «недопустимые и недружественные действия» заставляют рассмотреть вопросы о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия.

«Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат»,- добавил Неверов.

В свою очередь, ранее в Грузии сообщили, что не намерены отказываться от российского экспорта, доля которого в грузинской экономике составляет 13%.

Напомним, в конце июня в Тбилиси начались антироссийские выступления, поводом для которых стало то, что российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера на сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия.

ИСТОЧНИК KP.RU