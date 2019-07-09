В Эмираты планируют доставить огромный айсберг

СЕГОДНЯ 17:31 2019-07-09T17:31:36+03:00

Он станет не только местной достопримечательностью, но и решит проблему с питьевой водой в стране

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Бизнесмен из Арабских Эмиратов Абдулла Аль Шехи заявил о грандиозных планах – он надеется доставить в свою страну настоящий айсберг. Ледяная глыба станет не только местной достопримечательностью, но и сможет решить вопрос с нехваткой питьевой воды.

Транспортировка ледяного гиганта будет осуществляться в несколько этапов. Сначала миллионер оплатит буксировку к побережью Австралии или ЮАР, а уже в случае успеха, будет пройдена еще одна дистанция, которая приблизит айсберг к конечному пункту – в Эмираты.

Автор идеи уверен, что один айсберг обеспечит качественной пресной водой жителей Эмиратов на пять лет, сообщает Пятый канал.

Ранее NASA опубликовала снимок «чуда природы». В космическом ведомстве показали квадратный айсберг. Изображение вызвало заметный ажиотаж в соцсетях. Одни удивлялись, другие не верили. Мол, фотошоп какой-то: айсбергов столь правильной прямоугольной формы быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU