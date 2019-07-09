2019-07-09T17:31:36+03:00
Общество

В Эмираты планируют доставить огромный айсберг

Он станет не только местной достопримечательностью, но и решит проблему с питьевой водой в стране
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В ОАЭ планируют доставить настоящий айсберг. ФОТО: пресс-служба "Роснефти"В ОАЭ планируют доставить настоящий айсберг. ФОТО: пресс-служба "Роснефти"
Изменить размер текста:

Бизнесмен из Арабских Эмиратов Абдулла Аль Шехи заявил о грандиозных планах – он надеется доставить в свою страну настоящий айсберг. Ледяная глыба станет не только местной достопримечательностью, но и сможет решить вопрос с нехваткой питьевой воды.

Транспортировка ледяного гиганта будет осуществляться в несколько этапов. Сначала миллионер оплатит буксировку к побережью Австралии или ЮАР, а уже в случае успеха, будет пройдена еще одна дистанция, которая приблизит айсберг к конечному пункту – в Эмираты.

Автор идеи уверен, что один айсберг обеспечит качественной пресной водой жителей Эмиратов на пять лет, сообщает Пятый канал.

Ранее NASA опубликовала снимок «чуда природы». В космическом ведомстве показали квадратный айсберг. Изображение вызвало заметный ажиотаж в соцсетях. Одни удивлялись, другие не верили. Мол, фотошоп какой-то: айсбергов столь правильной прямоугольной формы быть не может.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп назвал «глупым парнем» посла Британии в США
Путин пошутил о проекте "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии
Даже после слов Путина Госдума РФ не намерена отзывать заявление по Грузии
Почти 80% россиян выступают за продление программы материнского капитала
Почти 500 пилотов были отстранены от полетов после прокурорских проверок
Джим Джармуш рассказал, как Игги Поп отреагировал на предложение сыграть зомби
Путин: разговоры об экологии зачастую превращаются в мракобесие
343 социально значимых объекта подключат в Чувашии к интернету к 2021 году
«Много чести»: Путин о возможности возбуждения дела в отношении журналиста «Рустави 2»
Госдума прорабатывает запрет на передачу долгов по ЖКХ коллекторам
"Профессиональный клоун и врун": Режиссер Джим Джармуш рассказал об отношении к Трампу
Путин отказался от санкций из уважения к грузинскому народу
Друзья рассказали о погибшей в Польше российской гандболистке
Госдума отказалась от бумажных справок об инвалидности
В аэропорту Амстердама столкнулись два пассажирских самолета
Владимир Путин прибыл в Екатеринбург для общения со студентами
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о встрече с Путиным в новом формате
Лавров заявил, что РФ полностью восстановили в правах ПАСЕ
«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области
Песков прокомментировал скандал с утечкой в СМИ заявлений британского посла
Президент Грузии призвала Россию не поддаваться на провокации со стороны радикалов
«Рустави-2» не собирается увольнять ведущего, оскорбившего Путина в эфире
В Турции выдали ордера на арест 176 военных
Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию