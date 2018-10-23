2018-10-23T18:50:37+03:00
Наука

Чудо природы: NASA обнародовало снимок квадратного айсберга

Идеально ровный параллелепипед льда откололся от Антарктиды
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Экспертов НАСА форма айсберга восторгает, но почему-то не удивляет.Экспертов НАСА форма айсберга восторгает, но почему-то не удивляет.
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Специалисты NASA опубликовали снимок квадратного айсберга в своем твиттере. И сами ничуть этому не удивились в отличие от более далеких от гляциологии посетителей соцсети.

Как объяснила в интервью порталу Live Science Келли Брант (Kelly Brunt) — исследовательница льда из Университета Мэриленда (University of Maryland), привлеченная NASA, гигантские параллелепипеды иной раз откалываются от шельфовых ледников — обламываются словно чрезмерно отросшие ногти у людей — это ее образное сравнение. Обламываются ровно — как по линейке. Нынешний отломился от Ледника Ларсена — конкретно от его части под названием Ларсен С (Larsen C ice).

Место, где откалываются айсберги странного вида.

Место, где откалываются айсберги странного вида.

Плоские айсберги, сползающие в океан, называют столообразными (tabular icebergs). Их толщина достигает 200 метров. И еще столько же скрыто под водой. Стол, сейчас попавший в кадр, протянулся примерно на 1600 метров — где-ьто на милю, как прикинула исследовательница.

NASA фотографировала антарктические льды в рамках программы IceBridg, в ходе которой специалисты вот уже почти 10 лет отслеживают динамику таяния льда.

Фото чудо-айсберга было обнародовано в соцсетти.

Фото чудо-айсберга было обнародовано в соцсетти.

Келли Брант подчеркнула: не стоит считать "совершенно прямоугольный» айсберг инопланетным монолитом как из фантастических фильмов. Никакого отношения к деятельности братьев по разуму он не имеет и даже не связан с какими-либо сверхъестественными или аномальными явлениями. Мол, так и должно быть. Иногда. А равные края свидетельствуют лишь о том, что айсберг «молодой» - откололся недавно.

Треугольный айсберг: тоже странный - ровными краями, но не столь впечатляющий, как квадратный.

Треугольный айсберг: тоже странный - ровными краями, но не столь впечатляющий, как квадратный.

Только вот не совсем верится в подобные объяснения. Точнее — совсем неверится. Уж больно вызывающий вид у ледяного параллелепипеда. Словно бы его кто-то выпилил гигантской ножовкой.

А В ЭТО ВРЕМЯ НА НЕБЕ

Над Землей стали появляться квадратные облака

Облака, как правило, бесформенны. Да и какая форма может быть у пара, витающего в небе? Тем не менее она появляется время от времени. Облака становятся квадратными, изумляя наблюдателей своими ровными кромками.

Облако с ровными краями: впечатляет не меньше, чем квадратный айсберг. Чудеса и на поверхности и выше.

Облако с ровными краями: впечатляет не меньше, чем квадратный айсберг. Чудеса и на поверхности и выше.

Недавно облако нависло прямым углом над американским городом Тусон в штате Аризона (Tuscon, Arizona)...

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